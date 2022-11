Polonia: von der Leyen, allarmata da notizie su attacco missilistico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, si è detta allarmata dalle notizie provenienti dall'attacco missilistico avvenuto in Polonia, in un messaggio pubblicato sul proprio profilo Twitter. "Allarmata dalle notizie di un'esplosione in Polonia, a seguito di un massiccio attacco missilistico russo sulle città ucraine. Estendo le mie condoglianze e il mio più forte messaggio di sostegno e solidarietà alla Polonia e ai nostri amici ucraini", si legge nel tweet di von der Leyen. (Beb)