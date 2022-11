Cop27: ministro Petrolio Egitto incontra commissario Ue per Energia, focus su cooperazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro del Petrolio egiziano, Tarek el Molla, ha incontrato il commissario dell'Unione europea per l'energia e il clima, Kadri Simson, a margine del vertice sul clima Cop27 in corso a Sharm el Sheikh. Durante l’incontro, le parti hanno rivolto l’attenzione al partenariato strategico tra Egitto e Unione europea nel settore energetico, oltre che al tema della sicurezza dell'approvvigionamento energetico globale e al raggiungimento di una giusta transizione energetica. El Molla ha sottolineato soprattutto il ruolo del gas naturale nella transizione come combustibile di base per preservare la sicurezza energetica, anche alla luce delle nuove tecnologie emergenti che contribuiscono a ridurre le emissioni nocive. Non da ultimo, le parti hanno parlato del partenariato egiziano-europeo nel settore dell’idrogeno.(Cae)