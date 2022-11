Lazio 2023: D'Amato è il candidato del Pd sostenuto da Terzo polo, in direzione si presentano 34 su 50

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È Alessio D'Amato, assessore uscente alla Sanità, il candidato del Partito democratico per le prossime elezioni regionali. D'Amato, sostenuto anche dal Terzo polo di Carlo Calenda e Matteo Renzi, si prepara quindi a correre alle urne previste tra inizio febbraio o al più tardi a marzo, in accorpamento con le elezioni in Lombardia. È quanto è stato definito questa sera nel corso della direzione del Pd del Lazio, a seguito di una lunga relazione del segretario regionale Bruno Astorre. Alla riunione, tuttavia, dei 50 attesi si sono presentati in 34: il voto è stato unanime, contrario si è espresso soltanto Marco Miccoli, a cui ieri - nel corso di un evento - l'assessora del M5s, Roberta Lombardi, aveva chiesto di favorire la partecipazione del M5s alle primarie scegliendo un candidato condiviso con l'area della sinistra progressista. A quanto si è appreso, Miccoli ha riportato la richiesta di ritardare la decisione di alcuni giorni, ma non è stata accolta dai membri della direzione. (segue) (Rer)