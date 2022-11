Lazio 2023: D'Amato è il candidato del Pd sostenuto da Terzo polo, in direzione si presentano 34 su 50 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo le indiscrezioni che stanno circolando, in queste ore, le sigle politiche dell'allenza Verdi Sinistra a questo punto stanno valutando se essere presenti, o meno, al tavolo di coalizione previsto per domani e nel corso del quale si dovrebbe decidere se convocare i gazebo delle primarie. Poco prima dell'incontro al Nazareno il segretario del Pd Lazio, Astorre, aveva precisato: "Sinistra e Verdi hanno qualche perplessità sulla vicenda dell'allargamento della coalizione al Terzo polo, non tanto sul candidato". Soddisfazione è stata espressa da D'Amato: "È una candidatura unitaria che il Pd oggi mette a disposizione di tutta la coalizione. Nessuna ombra di Calenda, questa è una candidatura unitaria che il Pd oggi mette a disposizione di tutta la coalizione". (segue) (Rer)