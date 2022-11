Lazio 2023: D'Amato è il candidato del Pd sostenuto da Terzo polo, in direzione si presentano 34 su 50 (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Una coalizione più ampia possibile - ha sottolineato D'Amato - che da domani deciderà sia gli aspetti programmatici che le modalità. Non ci sottraiamo neanche se verranno chieste le primarie, è la nostra genesi, se questo serve a contribuire ad allargare il perimetro della coalizione. Una coalizione - ha concluso - che vogliamo molto caratterizzata sui temi ambientali e climatici, sul no al nucleare e sui temi del lavoro. Questi devono essere gli elementi di fondo che caratterizzeranno l'indicazione di che c'è stata". La riunione di domani è in programma alle 17:00 in via degli Scialoja, nella sede del Pd del Lazio. (Rer)