Lazio 2023: Astorre (Pd), domani a tavolo coalizione sottoporremo decisione su D'Amato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La direzione regionale del Pd ha approvato con un solo voto contrario "la proposta di candidare Alessio D'Amato per il Partito democratico alla presidenza della Regione Lazio. Domani sottoporremo questa nostra decisione al tavolo della coalizione, con cui lavoreremo per definire concretamente il programma e le modalità più opportune per la scelta del candidato presidente della coalizione, sapendo che questa deve essere la più ampia e unitaria possibile perché così sarà vincente per la terza volta nel Lazio". Lo ha detto il segretario del Pd nel Lazio, Bruno Astorre, al termine della riunione della direzione regionale al Nazareno. (Rer)