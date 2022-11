Polonia: ministero Esteri estone su missili russi, pronti a difendere territorio Nato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Estonia è pronta a difendere ogni centimetro del territorio della Nato ed esprime "piena solidarietà" all'alleata Polonia. E' quanto si legge in un tweet del ministero degli Esteri estone in cui si commenta la notizia dei due missili russi caduti in territorio polacco che avrebbero ucciso due persone. "Le ultime notizie dalla Polonia sono estremamente preoccupanti. Ci stiamo consultando strettamente con la Polonia e altri alleati", si legge nel tweet. (Sts)