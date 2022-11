Lazio 2023: Battisti (Pd), bene candidatura Alessio D'Amato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alessio D'Amato è il candidato alla presidenza della Regione Lazio, proposto dal Partito democratico del Lazio. Così in una nota Sara Battisti, vicesegretario regionale del Partito democratico del Lazio. "Arriviamo a questa Direzione - aggiunge - a seguito di un percorso che è iniziato diversi mesi fa: abbiamo costruito una carta d'intenti con la volontà di proseguire l'esperienza di governo salvaguardando la coalizione esistente e poi con la coalizione definire il miglior candidato e lo strumento per individuarlo. La caduta del Governo ha cambiato inaspettatamente il quadro politico e noi abbiamo continuato a lavorare per costruire unità. Lo abbiamo fatto fino all'ultimo atto del Consiglio regionale che ci ha visti impegnati con tutta la coalizione compreso il Movimento 5 stelle, nella costruzione di risposte concrete ai cittadini". (segue) (Com)