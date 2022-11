Lazio 2023: Battisti (Pd), bene candidatura Alessio D'Amato (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Mentre noi, con in testa il segretario regionale Bruno Astorre, lavoravamo in questo senso, Giuseppe Conte ha deciso di interrompere l'esperienza comune al Governo della Regione e attaccare le importanti scelte del sindaco di Roma, Roberto Gualtieri. Oggi siamo in campo con una candidatura forte e autorevole, senza precluderci la possibilità di interloquire con gli alleati per valutare lo strumento delle primarie se e solo se queste rappresentano un valore aggiunto capace di favorire l'allargamento della coalizione. Voglio ringraziare il vice presidente Daniele Leodori per la scelta generosa di fare un passo di lato che ci rafforza notevolmente: il suo contributo è e sarà centrale per giocare questa partita con l'obiettivo di continuare a governare il Lazio e per le sfide future che riguarderanno il nostro partito", conclude Battisti. (Com)