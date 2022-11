Messico: riforma elettorale, Lopez Obrador pronto a un piano "B" se Parlamento non approva

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Messico, Andrés Manuel Lopez Obrador, è pronto a presentare un piano alternativo per la riforma elettorale oggetto di partecipate proteste di piazza e a rischio di non avere in Parlamento i numeri per essere approvata. "È probabile che io invii una riforma che non richieda la maggioranza dei due terzi", ha detto Lopez Obrador rimandando alla soglia utile per licenziare una legge che cambia la Costituzione. "L'ideale sarebbe una riforma della Carta", ha proseguito il presidente secondo cui, contro una legge presentata come strumento utile ad "eliminare le possibilità di frode" e a ridurre i costi, si battono "gli oligarchi che non vogliono la democrazia". "È un tema del Congresso, penso che si debba trattare e risolvere perché avere la democrazia credo sia qualcosa che convenga al Paese", ha detto "Amlo" nel corso della tradizionale conferenza stampa quotidiana. (segue) (Mec)