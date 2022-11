Messico: riforma elettorale, Lopez Obrador pronto a un piano "B" se Parlamento non approva (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Migliaia di persone hanno sfilato domenica in diverse piazze del Messico per protestare contro la proposta di riforma della legge elettorale. Manifestazioni che secondo gli organizzatori avrebbero portato in piazza circa duecento mila persone nella sola Città del Messico, (un milione in tutto il Paese), cifra ridotta a dieci, dodicimila persone secondo le stime del governo capitolino. Le opposizioni assicurano che l'iniziativa, trasmessa dal presidente del Messico, Andrés Manuel Lopez Obrador, al Parlamento, è ulteriore prova della volontà dirigista del governo: l'allarme è soprattutto sulla trasformazione del'autorità elettorale, con una presunta perdita di autonomia rispetto all'esecutivo. "Lasciamoci alle spalle il Paese di un uomo solo e apriamoci ad elezioni libere, aperte e credibili", ha detto José Woldenberg, unico oratore della manifestazione a Città del Messico, ultimo presidente del'Istituto federale elettorale (Ife), l'organo che precedeva l'Ine. (segue) (Mec)