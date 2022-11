Messico: riforma elettorale, Lopez Obrador pronto a un piano "B" se Parlamento non approva (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La proposta di riforma elettorale prevede tra le altre cose la scomparsa dell'Ine nella sua configurazione attuale. Ad oggi, l'organo dispone di undici consiglieri (quattro dei quali, più il presidente, vanno a scadenza ad aprile 2023, prima che la riforma possa spiegare i suoi effetti). Lopez Obrador propone la creazione dell'Inec (Istituto nazionale di elezioni e consultazioni), composto da soli sette membri eletti con voto popolare, con a disposizione una quantità di fondi ridotta rispetto al passato. Lo spunto principale dell'iniziativa è, in linea con l'intera agenda politica del presidente, quello di tagliare i costi della macchina pubblica, senza pregiudicarne - se non incrementare - la funzionalità democratica. Il processo getta le basi anche per poter votare tramite procedura elettronica, altro espediente per garantire il risparmio. (segue) (Mec)