Torino: Lo Russo tira le somme del primo anno in Comune e traccia il futuro della Città

- Il sindaco di Torino Stefano Lo Russo ha scelto di organizzare un palcoscenico davanti agli stakeholders e ai rappresentanti istituzionali per raccontare il primo anno dell’amministrazione e i progetti futuri per la Città. Il luogo scelto sono le Ogr di Torino. Qui il primo cittadino ha tratteggiato i risultati raggiunti nel primo anno di giunta e le sfide future. In particolare Lo Russo ha citato la Metro 2, la riqualificazione del parco del Valentino, la manutenzione straordinaria di 11 mercati e la riqualificazione di 18 biblioteche civiche. Interventi che verranno finanziati con risorse europee e governative per oltre 4 miliardi di euro. Il sindaco ha poi chiesto nell’appello finale fatto con la giunta al completo di “stare vicino all’amministrazione. Abbiamo l’obiettivo di lasciare Torino meglio di come l’abbiamo trovata”. (Rpi)