Usa: repubblicani approvano candidatura Kevin McCarthy a presidenza Camera dei rappresentanti

- Il Partito repubblicano ha approvato la candidatura del leader della minoranza alla Camera dei rappresentanti, Kevin McCarthy, alla presidenza della camera bassa del Congresso, nel caso di vittoria dopo le elezioni di medio termine che hanno avuto luogo martedì 8 novembre. Al termine del voto segreto che si è tenuto questo pomeriggio, la candidatura di McCarthy ha battuto quella del rappresentante Andy Biggs per 188 voti a 31, ottenendo la maggioranza semplice necessaria in questa sede. Tuttavia, il fatto che 31 repubblicani abbiano votato contro di lui complica una possibile nomina alla presidenza della Camera a gennaio: quando si riunirà il nuovo Congresso, infatti, McCarthy avrà bisogno di almeno 218 voti. Anche se il conteggio dei voti è ancora in corso in alcuni distretti, dopo le elezioni di medio termine della settimana scorsa, i repubblicani dovrebbero conquistare una maggioranza alla camera bassa del Congresso, ancorché inferiore alle aspettative. (Was)