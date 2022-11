Cop27: ministro Esteri egiziano incontra le delegazioni di Turchia e Iran

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri egiziano e presidente della Conferenza delle Nazioni Unite sul clima Cop27, Sameh Shoukry, ha ricevuto Murat Kurum, ministro dell'Ambiente turco a capo della delegazione turca che partecipa al vertice, e Ali Salajegheh, a capo della delegazione iraniana. Lo ha reso noto il ministero degli Esteri egiziano, precisando che Shoukry desidera incontrare tutte le delegazioni partecipanti all’evento al fine di conoscere le loro visioni e posizioni riguardo alle diverse questioni all'ordine del giorno, al fine ultimo di raggiungere risultati consensuali. Da parte sua, il ministro turco ha elogiato l’Egitto per l’organizzazione della Cop27 e ha sottolineato la volontà di Ankara di raggiungere risultati che migliorino l'azione internazionale per il clima. Shoukry ha poi ricevuto il vicepresidente dell'Iran Salajegheh, il quale ha ringraziato l’Egitto per l’accoglienza e ha assicurato l’impegno di Teheran a contribuire a creare consenso sulle diverse questioni oggetto delle discussioni. Shoukry ha espresso il desiderio del Cairo a consultarsi e coordinarsi con l'Iran sulle varie questioni relative all'azione per il clima, sottolineando che tutte le delegazioni sono le benvenute. L'obiettivo, ha ribadito, è giungere a risultati e misure concrete.(Cae)