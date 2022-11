Lazio 2023: Astorre (Pd), in programma Pd votato oggi presenti punti Conte, termovalorizzatore non è questione regionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Con il suo accurato notiziario internazionale Nova permette a tutti gli operatori dell’informazione di aggiornare continuamente gli orizzonti geopolitici" Roberto Gualtieri

Sindaco di Roma

22 luglio 2021

- Nelle proposte programmatiche del Partito democratico "sono comprese sostanzialmente tutte le proposte che ha fatto Giuseppe Conte, dalla mobilità sostenibile al lavoro, alla sanità, alla transizione energetica". Lo ha detto il segretario del Pd nel Lazio, Bruno Astorre, al termine della riunione della direzione regionale del partito del Lazio al Nazareno. "Le proposte del Pd, lavorate insieme alla coalizione, al M5s e a Italia Viva del modello Lazio sono sostanzialmente identiche ai punti del presidente Conte - ha spiegato Astorre -. Naturalmente l'unico punto che non c'è e che non ci potrebbe mai essere in un programma regionale è la questione del ciclo dei rifiuti di Roma, che attiene al sindaco di Roma, non è da programma regionale e su questo il Pd sostiene Roberto Gualtieri". (Rer)