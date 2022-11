Ucraina: Zelensky, nuova ondata di terrore missilistico da parte di Mosca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, ha informato il primo ministro della Svezia, Ulf Kristersson, della "nuova ondata di terrore missilistico della Federazione Russa". "Questo atto di genocidio degli ucraini in risposta al mio piano di pace è un cinico schiaffo in faccia al G20 e al mondo", aggiunge Zelensky su Twitter che ha anche ringraziato il governo di Stoccolma "per il nuovo pacchetto di aiuti alla difesa dell'Ucraina". (Kiu)