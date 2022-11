Camera: Silvestri (M5s), no a presentazione partito Castellino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La partecipazione di Giuliano Castellino, ex leader di Forza nuova, ad un evento per la presentazione del suo nuovo movimento politico presso la Camera dei Deputati costituisce un episodio di inaudita gravità". Lo afferma in una nota Francesco Silvestri, capogruppo del Movimento 5 stelle alla Camera. "Castellino - aggiunge - tra i protagonisti del vergognoso attacco alla sede della Cgil del 9 Ottobre del 2021, non può e non deve accedere a uno dei templi della democrazia dopo aver ripetutamente dimostrato di non aver alcun rispetto per le istituzioni. Alle sue condotte, e alla sua ideologia dedita alla violenza, non può essere garantito nessuno spazio di agibilità politica, ed è estremamente grave che all'interno del Parlamento ci siano forze disposte a concedergli ospitalità". In occasione della conferenza dei Capigruppo tra le forze politiche, prevista per la giornata di domani, aggiunge, "ribadirò ancora una volta la ferma condanna del Movimento allo svolgersi dell'iniziativa", conclude.(Rin)