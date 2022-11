Polonia: premier slovacco sente omologo Morawiecki su missili russi, solidarietà e sostegno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Slovacchia è molta preoccupata per le recenti notizie sulle esplosioni nella città polacca di Przewodow, nella regione di Dublino. Lo ha scritto su Twitter il premier slovacco Eduard Heger che così ha commentato le notizie sulla caduta di due missili russi in territorio polacco che avrebbero causato la morte di due persone. "Ho contattato il primo ministro polacco Mateusz Morawiecki per esprimere la nostra solidarietà e il nostro pieno sostegno. Consulteremo la Polonia e altri alleati sulla situazione", ha scritto Heger.. (Vap)