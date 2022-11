Francia: nel 2023 esercitazione con fino a 12 mila militari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel 2023 in Francia si terrà un'esercitazione che mobiliterà fino a 12 mila militari in tutto il territorio. Lo riferisce l'emittente televisiva "BfmTv", spiegando che nell'operazione saranno mobilitati i mezzi blindati Griffon, i carri armati Leclerc e i sistemi di difesa terra-aria. L'idea dell'esercitazione è nata nel 2020 e comprende tre fasi. Tra febbraio e maggio 7 mila militari saranno impegnati in una sequenza che comprenderà operazioni navali nel Mediterraneo, un'operazione anfibia e una fase di aerotrasporto nel sud della Francia. Tra metà aprile e inizio magio sarà simulato uno scontro ad alta intensità con l'impiego di 10-12 mila miliari. Tra queste due sequenze è prevista una fase civile-militare che si concentrerà sui diversi mezzi di sostegno all'esercito. (Frp)