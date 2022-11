Sardegna: Regione attiva task force contro malattia emorragica cervo sardo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I focolai della malattia emorragica epizootica del Cervo in Sardegna sono stati al centro della prima seduta del tavolo permanente sull’emergenza convocato dal Presidente della Regione, Christian Solinas. Nell'Isola i primi casi del virus simile alla blue tongue, in grado di infettare tutti i ruminanti, sono stati confermati sui bovini di alcuni allevamenti del Sud Sardegna. Già attivo, su indicazione del Ministero della Salute, il blocco per trenta giorni della movimentazione dei capi di bestiame all'interno e all'esterno dell'Isola. All’incontro, che si è tenuto questo pomeriggio, hanno partecipato gli assessori della Sanità, Mario Nieddu, della Programmazione e del Bilancio, Giuseppe Fasolino, dell’Agricoltura, Gabriella Murgia, all’Ambiente, Gianni Lampis, il direttore dell'Istituto zooprofilattico sperimentale della Sardegna, il Ministero della Salute e i rappresentanti delle associazioni del comparto zootecnico. (segue) (Rsc)