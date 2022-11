Sardegna: Regione attiva task force contro malattia emorragica cervo sardo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Abbiamo convocato il tavolo regionale con la massima sollecitudine. Le preoccupazioni del comparto, sono anche le nostre. Siamo vicini alle aziende del settore di fronte a questa nuova emergenza”, dichiara il presidente Solinas. “Dobbiamo ricordare che, per la peste suina, l’Europa è intervenuta con aiuti e risorse nei confronti della Germania. Ci aspettiamo che ci sia la stessa attenzione per la Sardegna di fronte a questa nuova problematica che grava sui nostri operatori. Di sicuro la Regione farà la sua parte e non lascerà soli gli allevatori”. Dal canto suo Giuseppe Fasolino, vicepresidente della Giunta e assessore al Bilancio ha spiegato che “l’immediata apertura di questo tavolo e la mia presenza già al primo incontro rispecchia la volontà del presidente Solinas di accelerare sul fronte degli aiuti al comparto. La quantificazione economica ci darà indicazioni per una variazione di bilancio per poter dare nei tempi più rapidi un sostegno agli allevatori, senza dover attendere l’intervento di Roma. Reperire tutte le risorse necessarie a dare serenità al nostro comparto e metterle nella disponibilità delle imprese è la priorità indicata dal Presidente ed è su questo che lavoreremo con la massima celerità”. (segue) (Rsc)