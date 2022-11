Ucraina: Borrell, 16 milioni di euro per missione europea di addestramento Esercito ucraino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La missione di addestramento dell'Esercito ucraino sarà finanziata con 16 milioni di euro. "Questo è parte del grosso sforzo che abbiamo fatto, qualcosa che non ha precedenti". Lo ha detto Josep Borrell, l'Alto rappresentante Ue per gli Affari esteri e la politica di sicurezza, durante la conferenza finale del consiglio Affari esteri dei ministri della Difesa a Bruxelles. In totale, dall'inizio dell'invasione, "abbiamo già fornito circa 8 miliardi di euro di aiuti militari all'Ucraina, sia attraverso il Fondo europeo per la pace, da cui abbiamo attinto per i suoi due terzi, circa 3,1 miliardi di euro, che con finanziamenti diretti degli Stati membri", ha aggiunto. (Beb)