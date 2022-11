Imprese: Vodafone, al 30 settembre ricavi servizi -2,8 per cento, crescono per rete fissa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Vodafone Italia chiude il semestre al 30 settembre 2022 con ricavi da servizi a 2.125 milioni di euro, in calo del 2,8 per cento rispetto allo stesso semestre dell’anno precedente. La performance del semestre – riferisce una nota – risulta influenzata in particolare dalla perdurante intensità competitiva nel segmento mobile, compensata in parte dalla crescita dei servizi di rete fissa e wholesale. I ricavi da servizi di rete fissa crescono del 3,4 per cento, pari a 618 milioni di euro. I clienti in banda larga sono 3 milioni, in crescita dello 0,5 per cento rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Il second brand ho.mobile si attesta a 2,9 milioni di clienti. L’Ebitdaal rettificato è pari a 759 milioni di euro, in riduzione del 17,3 per cento rispetto allo stesso semestre dell’anno precedente, che beneficiava degli effetti una tantum di un accordo legale. Escludendo l’impatto di tale accordo, l’Ebitdaal rettificato registra una riduzione del 6,6 per cento. I servizi in fibra di Vodafone raggiungono 25,9 milioni di famiglie e imprese, di cui 9,3 milioni di unità immobiliari attraverso la propria rete ultra broadband e la partnership con Open Fiber. In ottobre, Vodafone ha lanciato il servizio in Fwa 5G con una offerta dedicata a consumatori e imprese per offrire loro le stesse possibilità di connessione ovunque si trovino: dalle grandi città ai piccoli centri, fino ai borghi più remoti del Paese. La tecnologia Fwa 5G è oggi disponibile in circa 1.900 comuni in tutta Italia, con l’obiettivo di arrivare a 2.500 entro marzo 2023. Le città coperte dalla tecnologia 5G sono 60. (segue) (Rin)