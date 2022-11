Ue: Borrell, investire ulteriori 70 miliardi in spese militari entro il 2025

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati membri dell'Ue hanno programmato di aumentare la spesa militare totale in Ue di 70 miliardi nei prossimi tre anni. Lo ha detto Josep Borrell, l'Alto rappresentante Ue per gli Affari esteri e la politica di sicurezza, durante la conferenza finale del consiglio Affari esteri dei ministri della Difesa a Bruxelles. "Nel 2021, l'impegno europeo in materia di difesa di tutti gli Stati membri, ha raggiunto insieme circa 214 miliardi", ha detto. "Dal 2008, quando la crisi finanziaria ci ha colpito, ogni Stato membro ha ridotto le spese per la difesa, in maniera piuttosto scoordinata", ha aggiunto Borrell, secondo cui l'invasione della Crimea è stata una sorta di sveglia. Dal 2014 in poi, come ha spiegato l'Alto rappresentante Ue in conferenza stampa, le spese militari "hanno cominciato a crescere ancora, ma molto lentamente". (segue) (Beb)