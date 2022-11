Ue: Borrell, investire ulteriori 70 miliardi in spese militari entro il 2025 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Borrell ha illustrato i dati e le previsioni future di spesa necessarie per colmare il divario militare che si è creato con i cali di spesa del passato. Il punto di pareggio in capacità militari, sarà raggiunto, secondo l'Alto rappresentante, al raggiungimento di poco più di 250 miliardi di spesa, nel 2023. "Dobbiamo essere pronti a affrontare le guerre del futuro, non quelle del passato, e dobbiamo recuperare gli investimenti persi", ha dichiarato. "70 miliardi di euro sono il totale delle spese addizionali sulla difesa che gli Stati membri hanno programmato di usare da ora al 2025", ha aggiunto. Cifra che, come illustrato dallo stesso Borrell, rappresenterebbe il punto ottimale di investimento per sviluppare capacità militari europee adatte ad affrontare le sfide future. (Beb)