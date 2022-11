Solidarietà: il 26 novembre torna Giornata nazionale colletta alimentare (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel 2021 - prosegue la nota - grazie alla colletta alimentare sono state raccolte 7.000 tonnellate di cibo, l’equivalente di 14 milioni di pasti (1 pasto equivalente corrisponde a un mix di 500 grammi di alimenti in base ai Larn, i Livelli di assunzione di riferimento di nutrienti ed energia per la popolazione italiana) per un controvalore economico di oltre 25 milioni di euro. Dal 26 novembre 2022 la colletta alimentare proseguirà anche online. Sarà infatti possibile continuare a donare alimenti su Amazon.it/bancoalimentare, Carrefour.it, Esselungaacasa.it e EasyCoop.com. Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito www.colletta.bancoalimentare.it. Per il secondo anno consecutivo il calciatore Giorgio Chiellini è testimonial della colletta alimentare ed è protagonista di uno spot radio e tv di lancio dell’iniziativa solidale realizzato da Mate. La colletta alimentare, gesto con il quale la Fondazione Banco alimentare onlus aderisce alla Giornata mondiale dei poveri 2022 indetta da Papa Francesco, è resa possibile grazie alla collaborazione dell’Esercito italiano, dell’Associazione nazionale alpini, dell’Associazione nazionale bersaglieri, della Federazione nazionale italiana società di San Vincenzo De Paoli Odv, della Cdo opere sociali e del Lions club international. (Com)