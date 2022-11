Veneto: risolta vicenda sito Alternapak di San Pietro in Gu, acquisito da Greatview

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è risolta con esito positivo la vicenda del sito Alternapak di San Pietro in Gu, in provincia di Padova alla quale hanno lavorato l'assessore regionale al Lavoro Elena Donazzan con l'Unità di crisi aziendali di Veneto Lavoro e la direzione Lavoro della regione Veneto e le parti aziendali. Lo scorso ottobre infatti il gruppo industriale Greatview ha acquisito il sito di San Pietro dopo la sua reindustrializzazione. "Monitoreremo da vicino l'evoluzione della situazione aziendale anche in considerazione della provenienza extra Ue, nella fattispecie cinese, della controllante del Gruppo - ha dichiarato l'assessore Donazzan -. Per noi la continuità produttiva e l'accompagnamento dei posti di lavoro sono al primo posto, come la crescita del perimetro occupazionale. Un concetto che ho voluto ribadire all'amministratore delegato, al quale ho voluto confermare che saremo molto vicini per accompagnare ove possibile l'azienda". (Rev)