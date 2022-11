Spagna: presidente Confederazione costruttori vede "preoccupante" mancanza giovani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Confederazione nazionale delle costruzioni spagnola (Cnc), Pedro Fernández-Alén, ritiene "davvero preoccupante" che, in un contesto di carenza di manodopera, il tasso di disoccupazione giovanile in Spagna sia salito al 31 per cento nel terzo trimestre dell'anno e che, contemporaneamente, solo il 9,1 per cento dei lavoratori del settore abbia 29 anni o meno. Come riferisce l'agenzia di stampa "Europa Press", a questo proposito, Alén ha sottolineato che il 61,5 per cento dei dipendenti abbia un'età compresa tra i 40 e i 59 anni e che la percentuale di donne non raggiunga il 10 per cento. Per questo motivo, il presidente della Cnc ha evidenziato l'importanza di dare prestigio all'immagine del settore e di renderlo "attraente" per giovani e donne.(Spm)