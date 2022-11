Giustizia: accordo Dap-Roma Capitale, riprendono lavori di pubblica utilità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

22 luglio 2021

- Ripartiranno a gennaio prossimo in 12. I primi a essere formati, i primi a rimettere mano alle attrezzature, i primi a uscire dopo l’emergenza pandemica da Covid-19. Dodici detenuti della Casa circondariale "Raffaele Cinotti" di Rebibbia nuovo complesso parteciperanno a progetti di pubblica utilità nel recupero del patrimonio ambientale nel territorio del comune di Roma. In tutto - informa il ministero della Giustizia sul suoi portale - saranno una cinquantina, come è stato spiegato questa mattina, nell’istituto romano, nel corso della presentazione del corso di formazione appena avviato. Presenti il sindaco di Roma Roberto Gualtieri, il capo del dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria Carlo Renoldi, il direttore generale Detenuti e trattamento del Dap Gianfranco De Gesu, la direttrice dell’Istituto penitenziario Rosella Santoro, l’assessore all’Agricoltura, ambiente e ciclo dei rifiuti Sabrina Alfonsi, il capo staff dell’Assessorato all’Ambiente Valerio Barletta in rappresentanza dell’assessora Sabrina Alfonsi, il vicedirettore generale di Ama, Emiliano Limiti, e la Garante dei diritti dei detenuti di Roma Capitale, Gabriella Stramaccioni. (segue) (Rin)