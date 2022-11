Giustizia: accordo Dap-Roma Capitale, riprendono lavori di pubblica utilità (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Le attività di pubblica utilità costituiscono un tassello importante dei percorsi di reinserimento in favore delle persone detenute; percorsi che, ovviamente, devono avere come sbocco finale quello di un lavoro effettivo, professionalizzante e retribuito", ha detto il capo del Dap. "In questo settore, quello che abbiamo avviato da tempo con il Comune di Roma è un legame molto forte. Un legame che oggi viene consolidato - ha sottolineato Renoldi - perché il carcere non è una realtà extraterritoriale, ma un pezzo fondamentale della comunità. Perciò ringrazio il sindaco Gualtieri e gli assessori coinvolti nel progetto per questa manifestazione di grande attenzione che, come Dap, raccogliamo con grande entusiasmo". Soddisfazione è stata espressa anche dal primo cittadino della Capitale: "Si tratta di una esperienza davvero importante, che cerca di attuare il principio costituzionale del recupero attraverso percorsi di ricucitura con la comunità, offrendo la possibilità di imparare un mestiere e di prepararsi al reinserimento nel mondo del lavoro". E rivolgendosi ai detenuti presenti, Gualtieri li ha ringraziati "per la disponibilità di voler contribuire a rendere Roma ancora più bella, sempre più verde, sempre più curata". (segue) (Rin)