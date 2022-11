Giustizia: accordo Dap-Roma Capitale, riprendono lavori di pubblica utilità (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il corso di formazione come operatore del verde è stato avviato ieri da personale specializzato di Roma Capitale. Si articolerà in 8 giornate di didattica teorica dedicate alla cura del servizio giardini, al decoro urbano e, nelle ultime due giornate, alla sicurezza sui luoghi di lavoro, tema per il quale i detenuti selezionati riceveranno un attestato professionale valido su tutto il territorio nazionale. Alla formazione teorica seguiranno tre giornate dedicate ad attività pratiche. La prima uscita dei primi 12 detenuti è prevista per la metà di gennaio 2023. L’iniziativa nasce dal Protocollo d’intesa fra Roma Capitale e ministero della Giustizia - dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria sottoscritto il 24 giugno 2022. L’accordo - che rinnova il progetto "Mi riscatto per Roma" siglato nell’estate del 2018 - coinvolge, per il Comune, gli assessorati all’Agricoltura, ambiente e ciclo dei rifiuti e quello alle Politiche sociali e alla salute, e per il Dap il provveditorato regionale del Lazio, Abruzzo e Molise. L’intesa è stata successivamente strutturata con la firma, il 27 ottobre scorso, del Protocollo operativo finalizzato all’inizio e alla programmazione delle attività di pubblica utilità, attraverso il coinvolgimento della sezione Ufficio centrale lavoro dei detenuti del Dipartimento. (segue) (Rin)