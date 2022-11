Giustizia: accordo Dap-Roma Capitale, riprendono lavori di pubblica utilità (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Attualmente sono un centinaio le intese attive su tutto il territorio nazionale per progetti di pubblica utilità, che vedono coinvolti Comuni, aziende e istituti penitenziari. E circa 1.400 i detenuti inseriti nel programma in tutta Italia (erano oltre 4 mila prima della pandemia). Inoltre, dal 2019 è stata avviata una attività di cooperazione internazionale fra Dap, Ufficio delle Nazioni Unite per la lotta alla droga e al crimine e Governo di Città del Messico che ha portato alla nascita del programma di reinserimento "De vuelta a la comunidad", ispirato al lavoro di pubblica utilità italiano. (Rin)