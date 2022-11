Migranti: Lupi, serve strategia Ue nel Mediterraneo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Con Agenzia Nova venti anni di racconto puntuale, preciso, dettagliato degli avvenimenti nazionali ed internazionali" Maurizio Lupi

Vicepresidente del Gruppo Misto alla Camera dei Deputati, Presidente di Noi con l'Italia

22 luglio 2021

- La gestione del flusso dei migranti "è una sfida che coinvolge tutta l’Europa, come lo è stata quella del Covid e non può essere ridotta ad una polemica tra Italia e Francia, che, anzi, hanno molti interessi in comune. Dobbiamo intervenire subito, perché col passare de tempo la situazione peggiorerà, ed elaborare una strategia europea che investa risorse nel Mediterraneo, come fu fatto in Turchia per regolare la 'rotta balcanica'". Lo afferma in una nota il capo politico di Noi moderati, Maurizio Lupi. (Com)