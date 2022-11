Libano: 32 deputati dell'opposizione definiscono elezione capo Stato una “priorità”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Procedere subito verso l’elezione di un presidente della Repubblica in Libano è una “priorità assoluta”, che rappresenta l’unica via percorribile per ripristinare la regolarità delle istituzioni, attuare la Costituzione e salvare la nazione. È quanto espresso da 19 deputati libanesi in rappresentanza dei 39 membri parlamentari del partito falangista Kataeb, da legislatori indipendenti e da esponenti del movimento di mobilitazione popolare del 17 ottobre 2019, in un comunicato stampa diffuso a seguito di un incontro svoltosi oggi in parlamento. Secondo quanto riferito dall’agenzia di stampa libanese “Nna”, i deputati hanno discusso "del meccanismo per uscire dalla crisi politica che ha fatto sprofondare il Paese nell'inferno del vuoto presidenziale, all'ombra di una situazione economica e sociale disastrosa accompagnata da una paralisi totale delle varie istituzioni e amministrazioni statali in un momento critico della storia del Libano". Commentando la disponibilità del presidente del parlamento, Nabih Berri, a convocare una sessione sull’attuale vuoto presidenziale, i deputati hanno messo in guardia dalla "minaccia di tenere sessioni legislative che aiuterebbero a normalizzare il vuoto presidenziale”. Inoltre, hanno anche concordato di formare un comitato di follow-up per aumentare il livello di coordinamento e prepararsi per il prossimo periodo. (segue) (Lib)