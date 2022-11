Libano: 32 deputati dell'opposizione definiscono elezione capo Stato una “priorità” (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un esponente del movimento sciita filoiraniano Hezbollah, Mohammad Raad, da parte sua, ha dichiarato che "il prossimo presidente del Libano non dovrebbe pugnalare la Resistenza (Hezbollah) alle spalle”. Per Raad, il prossimo presidente dovrebbe essere "orgoglioso del lavoro del suo popolo e della lotta condotta per proteggere il Paese” e "non deve deludere le speranze delle persone che vivono in sicurezza e libertà grazie all'efficacia della Resistenza", con riferimento a Hezbollah. Il mandato presidenziale di Michel Aoun è terminato il 31 ottobre. Finora il Parlamento ha tenuto cinque riunioni per provare a eleggere il suo successore, ma nessuna ha portato a risultati. Hezbollah ha votato in bianco, così come i suoi alleati, il movimento sciita Amal (guidato dal presidente del parlamento Nabih Berri), il Movimento patriottico libero (Cpl, fondato da Aoun e guidato dal genero Gebran Bassil) e Marada, il movimento settentrionale filo-siriano di Sleiman Frangieh. Bassil e Frangieh, rivali ma entrambi alleati di Hezbollah, sono considerati potenziali candidati alla presidenza della Repubblica. Hezbollah non ha ancora espresso il suo sostegno ufficiale all'uno o all'altro. (Lib)