- Alla stazione della metropolitana di Lambrate in direzione di Gessate alle ore 18 e 30 circa un uomo è caduto sui binari per un malore. Le linee sono state subito interrotte. È intervenuto il personale del 118 e una squadra dei vigili del Fuoco che ha aiutato a soccorrere la persona. La linea, che era stata sospesa tra Caiazzo e Lambrate, dopo una 30 di minuti ha ripreso a funzionare. (Com)