Pnrr: Valditara, malgrado ritardi governo precedente rispetteremo scadenze 31 dicembre

- Si è tenuta oggi a palazzo Chigi la cabina di regia sullo stato di avanzamento del Pnrr, convocata dal ministro per gli Affari europei, la Coesione territoriale e il Pnrr, Raffaele Fitto. Era presente anche il ministro dell'Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara, che ha fatto il punto sullo stato di avanzamento dei progetti legati al comparto della scuola. "E' stato un positivo e propositivo incontro di coordinamento, figlio anzitutto dell'intenzione del governo di ottimizzare nel miglior modo possibile tutte le opportunità di sviluppo offerte dal Pnrr" dichiara il ministro Valditara. "Da parte mia - prosegue il ministro - ho anzitutto garantito che, nonostante le criticità pregresse e i ritardi accumulati dal precedente governo, rispetteremo le scadenze imminenti, quelle del 31 dicembre, che coinvolgono snodi fondamentali per il nostro sistema dell'istruzione. Mi riferisco anzitutto al tema del dimensionamento, dove si agirà attraverso norma primaria; a quello dell'orientamento, rispetto a cui appena entrato in carica ho costituito un Gruppo di lavoro con la missione di mettere concretamente a terra le linee-guida che saranno alla base del decreto, con particolare attenzione al contrasto alla dispersione scolastica e alla prevenzione del fenomeno dei Neet; a quello dell'incentivazione delle competenze Stem, dove si procederà sempre con norma primaria. "Inoltre - conclude Valditara - abbiamo condiviso la necessità di - sviluppare in prospettiva un confronto più ampio sulle questioni rilevanti per il Pnrr Istruzione, che potranno dare vita a interventi ulteriori e anche correttivi, nel costante dialogo con la Commissione europea". (Rin)