Roma: Gualtieri incontra Abir, giovane che ha restituito portafoglio trovato in strada

Sindaco di Roma

22 luglio 2021

- Il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, oggi ha ricevuto in Campidoglio Abir, il giovane che qualche giorno fa si è reso protagonista di un gesto di profonda civiltà restituendo alle forze dell’ordine un portafoglio trovato per strada. Il sindaco in un messaggio su Facebook si dice "felice di averlo ricevuto" e spiega: "Grazie all’onestà di questo ragazzo giovanissimo, l’anziano proprietario è potuto tornare in possesso di denaro e documenti. Un comportamento esemplare che è stato bello gratificare ringraziando di persona Abir a nome di tutte le romane e di tutti i romani. Come segno di gratitudine, abbiamo voluto fargli dono di un abbonamento annuale ai mezzi di trasporto di Roma Capitale. La nostra città è fiera di chi, come lui, è capace di altruismo e attenzione nei confronti del prossimo, dimostrando concretamente il significato della parola comunità". (Rer)