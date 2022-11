Migranti: F. Sala (FI), realizzare piano Marshall per cooperazione internazionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non mi pare che negli scorsi anni e mesi i gendarmi francesi siano stati molto più comprensivi e inclusivi di come lo siano adesso nei confronti dei migranti, e lo dico con grande dispiacere umano per queste persone. Ribadisco che la reazione francese sia stata spropositata, ma questo dibattito ha avuto come riscontro una prima mobilitazione europea sul tema". Lo ha detto Fabrizio Sala, deputato di Forza Italia, in un intervento a "Tagadà", su La7, con riferimento al recente scontro tra Italia e Francia sull'immigrazione. "E' bene che l'Europa si occupi anche di ciò che succede fuori dai suoi confini: quel famoso piano Marshall per la cooperazione internazionale e per lo sviluppo economico bilaterale con il Nordafrica, proposto da Berlusconi e ripreso oggi da Tajani, l'Europa unita potrebbe realizzarlo", ha aggiunto il parlamentare. (Rin)