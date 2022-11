Milano: definito percorso su possibile vendita frazionata degli immobili ex Enpam

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è tenuto oggi un nuovo incontro tra i rappresentanti dei comuni di Milano, Vimodrone, Basiglio, dei municipi 4, 5 e 9 del Comune di Milano e InvestiRE SGR. Oggetto dell'incontro è stata la gestione del patrimonio immobiliare Dream (ex Enpam), costituito da 25 immobili collocati nei Comuni di Milano (via Valla, via Forni e via Sulmona), Basiglio (Via Romano Visconti e Via Rio Nuovo) e Vimodrone (Via XV Martiri) e passati in gestione negli scorsi mesi ai Fondi Hestia e Basiglio della SGR. Durante la riunione, InvestiRE ha affermato che l'ipotesi di vendita frazionata è uno scenario possibile, che sarà confermato a breve. In tale ipotesi l'obiettivo sarà di ottenere il massimo livello di adesione all'acquisto da parte degli attuali inquilini attraverso scontistiche e agevolazioni estendibili anche ai loro familiari. Tra le misure in valutazione anche la possibilità di supportare l'accesso al credito attraverso l'estensione dell'età di accesso al mutuo rispetto ai limiti usualmente posti dagli istituti bancari, e quella di permettere l'acquisto dell'usufrutto per le circostanze speciali in cui inquilini particolarmente anziani non riescono ad acquistare l'immobile. La SGR ha confermato l'attenzione verso le situazioni di inquilinato più fragili richiesta dalle istituzioni. Per questo saranno individuate di concerto con le istituzioni soluzioni economicamente sostenibili. La società ha inoltre annunciato di aver completato l'analisi tecnica degli immobili e delle singole unità e che sta allo stesso tempo completando quella amministrativa, confermando come già dichiarato in precedenza, che al momento non ci saranno iniziative di sfratto esecutivo per finita locazione. Ogni passaggio sarà portato avanti in un ambito di dialogo costante già instaurato tra la SGR, le istituzioni locali, le organizzazioni sindacali e i comitati degli inquilini.(Com)