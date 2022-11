Lazio 2023: Camellini-Grassi (Pd), bene D'Amato candidato unico, evitare primarie e subito al lavoro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Partito democratico ha il proprio candidato. È una candidatura forte, un dirigente del Pd e un nostro amministratore di grande valore. Lo dichiarano Arianna Camellini della direzione regionale Pd e Giuseppe Grassi della segreteria regionale Pd. "Da tempo Alessio D'Amato ha, con generosità, - aggiungono - messo in campo la propria disponibilità a correre come candidato di una coalizione. Ha ora il sostegno oltre che del Pd anche del Terzo Polo ed è in grado di raccogliere ampio consenso nella cittadinanza. Una figura disponibile ed inclusiva che si pone in continuità con Zingaretti e che può raccogliere nell'elaborazione del programma un ampio consenso. Auspichiamo che non si debba andare a primarie perché il poco tempo a disposizione potrebbe vanificarne il valore. Ci auguriamo che anche l'area più a sinistra converga su di lui. Possiamo vincere le elezioni a patto di iniziare a lavorare e a marciare tutti uniti. Siamo contenti che quello che dicevamo da tempo si sia poi realizzato".(Com)