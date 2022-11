Lavoro: Schifone (Fd'I), tavolo ministro Calderone è segnale attenzione per quello autonomo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Fratelli d'Italia "si è sempre occupata di lavoro autonomo anche quando nei sondaggi era al 4 per cento, ora cinque milioni di professionisti possono contare su un esecutivo attento ai loro problemi. Il tavolo convocato dal ministro Calderone è un segnale chiaro in questo senso. Il comparto libero-professionale rappresenta un modello sociale e valoriale che da sempre Fd'I prende come riferimento e che sarà centrale nella nostra agenda, nell'azione di governo così come nel Parlamento. Troppo a lungo i professionisti sono stati considerati figli di un Dio minore. Uno dei primi atti del nuovo ministro del Lavoro, rappresenta un'indicazione sulla volontà dell'esecutivo di valorizzare questo comparto". Lo dichiara in una nota Marta Schifone, capogruppo di Fratelli d'Italia in commissione Lavoro della Camera dei deputati, in merito al tavolo sul lavoro autonomo convocato dal ministro del Lavoro, Marina Calderone. (Com)