Lombardia: Pizzul (Pd), opposizioni fermano l'approvazione della modifica della legge elettorale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Abbiamo piegato la maggioranza con una maratona di interventi di tutti i consiglieri di opposizione. Non era scontato, ma abbiamo impedito a Fontana e alla sua maggioranza di cambiare la legge elettorale con un blitz. Continueremo la battaglia la prossima settimana e vedremo se alla fine, nonostante tutto, vorranno comunque forzare la mano o verranno a più miti consigli". Lo dichiara il capogruppo del Pd in Regione Fabio Pizzul alla conclusione dei lavori del Consiglio regionale, durante i quali le opposizioni, con oltre trenta interventi da dieci minuti ciascuno, hanno impedito alla maggioranza di centrodestra di votare la modifica della legge elettorale che permetterebbe al presidente Fontana di decidere la data delle elezioni a proprio piacimento, all'interno della finestra di tre mesi definita dalla legge nazionale. L'aula è stata aggiornata a lunedì prossimo. (Com)