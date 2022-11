Veneto: Consiglio regionale approva bilancio consolidato 2021

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio regionale del Veneto ha approvato con i voti della maggioranza e il voto contrario delle opposizione il bilancio regionale consolidato 2021. Come si legge nel comunicato "per l'esercizio 2021, il gruppo presenta un risultato economico consolidato di 190,3 milioni di euro (rispetto ai 292,8 del 2020); il totale delle attività patrimoniali consolidate è di 11.099,9 milioni di euro (rispetto agli 11.428,7 milioni del 2020); il totale del patrimonio netto consolidato ammonta a 3.002,3 milioni di euro (rispetto ai 3.026,2 del 2020)". "Un bilancio in ordine, in piena linea con i parametri previsti dalla normativa, che dimostra come i conti della Regione del Veneto siano perfettamente in salute", ha dichiarato Luciano Sandonà, consigliere regionale dell'intergruppo Lega-Liga Veneta e presidente della prima commissione consiliare. (Rev)