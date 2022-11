Lombardia: F. Sala (FI), dopo Moratti clima disteso, siamo uniti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "In Lombardia il clima ora è molto compatto e più disteso, noi siamo uniti e stiamo lavorando bene come abbiamo sempre fatto. Poi se Moratti, pur di candidarsi, ha scelto un altro partito sono affari suoi, non ci riguarda nè ora nè per il futuro". Lo ha dichiarato il deputato di Forza Italia Fabrizio Sala in un intervento a Tagadà, in onda su LA7. "Ho ripreso la carica che avevo prima dell'arrivo di Letizia Moratti. Una carica, questa, richiesta da lei per accettare il ruolo di assessore alla sanità due anni fa", ha aggiunto Sala, attualmente e per il prossimo mese in carica anche come vicepresidente di Regione Lombardia. (Com)