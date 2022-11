Veneto: forze opposizione chiedono maggior investimenti in salute mentale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è svolto oggi a palazzo Balbi il Consiglio regionale del Veneto, e con l'occasione per le forze d'opposizione hanno chiesto maggior attenzione nell'ambito della salute mentale. "Siamo compatti nel chiedere con forza alla regione del Veneto di investire molto di più nella salute mentale e in particolare nelle professionalità mediche necessarie per offrire servizi adeguati ai pazienti: psichiatri, psicologi, addetti alla riabilitazione - ha dichiarato la consigliera regionale del Partito democratico Anna Maria Bigon -. Proprio la figura riabilitativa è fondamentale per assicurare la presa in carico dei pazienti dall'insorgere della patologia fino alla loro completa guarigione". (Rev)