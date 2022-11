Superbonus: Matteoni (ex presidente Confartigianato), posticipare a fine dicembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In attesa dell'entrata in vigore del nuovo decreto Aiuti quater - la cui pubblicazione in Gazzetta ufficiale sarebbe attesa per la prossima settimana, secondo indiscrezioni - apprendiamo dalla stampa quelle che potrebbero essere alcune delle modifiche al "vecchio" Superbonus, il famigerato maxi-incentivo introdotto dal Decreto Rilancio del 2020. Così, in una nota stampa, Marco Matteoni, ex presidente della Confartigianato Edilizia di Roma e del Lazio, nonché tra i principali player nella riqualificazione immobiliare ed energetica. "Dopo lo stop alla cessione del credito deciso il 7 novembre da Poste Italiane e la temporanea sospensione di nuove pratiche da parte di Bnl e Intesa Sanpaolo, sarebbe in arrivo la nuova versione del superbonus, che metterebbe vincoli decisamente più stringenti sulla detrazione delle spese per interventi edilizi di efficientamento energetico, consolidamento statico e riduzione del rischio sismico", spiega. (segue) (Com)