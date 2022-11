Superbonus: Matteoni (ex presidente Confartigianato), posticipare a fine dicembre (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Nel decreto Aiuti quater, infatti, l'agevolazione potrebbe essere ridotta dall'attuale 110 per cento al 90 per cento. Ma c'è pure altro: nel decreto verrebbe introdotto pure un doppio vincolo nella fase transitoria per imprese e proprietari di abitazioni che, di fatto, salvano il 110 per cento per coloro che hanno già deliberato l'intervento e presentano entro il 25 novembre la Cilas. Una data, quest'ultima, che ci auguriamo non venga confermata, una volta che il decreto sarà pubblicato in Gazzetta Ufficiale: il 25 novembre, d'altronde, è dietro l'angolo e questo rischierebbe di creare una corsa alla consegna della relativa documentazione, creando disagi a cittadini e imprenditori. Per questa ragione, sollecitiamo il governo Meloni a posticipare al 31 dicembre la possibilità di invio della Cilas, la Comunicazione Inizio Lavori Asseverata Semplificata. Sarebbe un provvedimento coerente e di buonsenso, anche alla luce dei complicati meandri burocratici che attagliano storicamente la pubblica amministrazione del nostro Paese", conclude. (Com)