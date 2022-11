Milano: associazioni artigiane e piccole imprese industriali firmano "Patto per il lavoro"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è svolto oggi a Palazzo Marino “Patto per il lavoro. Made in Milano. La cura, l’attenzione, la cultura e la qualità dell’artigianato e della micro e piccola impresa ambrosiana”, un evento dedicato al lavoro artigiano e all’importanza della formazione per sancire l’adesione delle associazioni artigiane e delle piccole imprese industriali di Milano - Unione Artigiani, Acai-Casartigiani, Cna, Apa-Confartigianato, A.P.I. - al “Patto per il Lavoro”, alla presenza dell’assessora allo Sviluppo economico e Politiche del lavoro Alessia Cappello. “La firma del ‘Patto per il Lavoro’ da parte delle associazioni artigiane e del mondo delle piccole imprese non è burocrazia - ha commentato il sindaco di Milano Giuseppe Sala - il periodo storico che stiamo vivendo ci impone di agire per creare lavoro. Questo è il momento delle idee e delle soluzioni, da trovare insieme, consapevoli del significativo contributo che il settore delle piccole imprese artigiane e industriali danno allo sviluppo e alla crescita di Milano e dell'intero Paese”. Il Patto per il Lavoro è stato sottoscritto ad aprile di quest’anno tra il Comune di Milano e otto soggetti coinvolti attivamente nei processi di impiego della città: Cgil, Cisl, Uil, Camera di Commercio, Confcommercio, Assolombarda, Afol e Città Metropolitana di Milano. In questi mesi hanno poi aderito le università milanesi, la rete Its, il Forum Terzo settore, Assolavoro, Associazione Enti di formazione, l'Alleanza cooperative. (segue) (Com)